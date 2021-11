Ina Vrinssen uit Zwolle doet wat maar weinig fotografen lukt: ze wint prestigieuze 'gouden' titel

Piepkleine bloemetjes op de foto zetten, dat is wat Vrinssen doet. Van zo'n één tot drie centimeter groot, met een extreme close-up. ,,Ik staar me soms echt blind, heb bijna een vergrootglas nodig.” Vrinssen is in het dagelijks leven portretfotograaf. Ze weet eigenlijk sinds corona pas dat ze zo extreem goed is in zogenaamde ‘macrofotografie'. ,,Opeens lag alles stil. Ik kan niet stilzitten, toen ben ik gaan zoeken op YouTube wat ik kon gaan doen.” En zo stuit ze op de bijzondere vorm van fotografie.