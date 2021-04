Inbraak bij opticien Zwolle: daders vluchten met krankzinnige snelheid naar Amsterdam

UpdateDe opticien Jochem voor Ogen in Zwolle was afgelopen nacht doelwit van een inbraak. Er is daarbij een grote hoeveelheid aan dure merkbrillen weggenomen. De verdachten vluchtten met bizarre snelheden naar Amsterdam. Daar wist de politie ze in te rekenen.

De politie Zwolle meldde vannacht op Instagram dat om een ramkraak ging, maar daar is volgens politiewoordvoerder Frank Brouwer geen sprake van. ,,Het gaat om een inbraak waarbij een deur of raam is geforceerd.” De melding van het incident bij de brillenzaak aan de Vispoortenplas kwam even na 04.00 uur binnen bij de alarmcentrale.

,,Ter plaatse kregen we een goede omschrijving van de vluchtauto. Op basis daarvan konden we onze collega's in het land alarmeren”, verklaart Brouwer. Tussen Zwolle en Amsterdam wordt de auto gespot. Er volgt een achtervolging waarbij snelheden boven de 250 kilometer per uur worden gehaald.

De verdachten waren binnen 25 minuten aangekomen in de hoofdstad. Daar kon het drietal op straat worden ingerekend. ,,In een huis in Amsterdam zijn nog vier mensen aangehouden die een mogelijke link hebben met de inbraak.” Of het om een bende gaat, kan Brouwers in dit stadium nog niet zeggen.

Glasscherven

Vanochtend is de geforceerde deur dichtgetimmerd van de opticien in Zwolle. De brillenzaak en het naastgelegen pand zijn afgezet met een rood-wit lint. Op de vloer voor het pand liggen nog enkele glasscherven. Een politiebusje staat voor de deur, maar de twee agenten die net aan komen lopen, weten nog niet wat hen binnen te wachten staat. ,,We kregen melding van een ramkraak, maar gaan er geheel blanco in. Het enige dat we weten, is dat er flink wat brillen buit zijn gemaakt.” Vanaf de buitenkant zijn enkele brillenvitrines deels of geheel leeg.

De receptioniste die bij binnenkomst van de brillenzaak mensen vriendelijk te woord staat, werd vanochtend wakker gebeld met het nieuws over de inbraak, vertelt ze. ,,Dan word je wel even heel gek wakker.” Verder wil ze nog niks kwijt over het incident. Haar collega’s zijn nog druk bezig om samen met de politie te achterhalen wat er precies is gebeurd.