Happen en tappen in nieuwste onderdeel van Stadscafé Blij in Zwolle

9 mei Wereldtapas en speciaalbieren, vooral op tap. Dat is de kern van de nieuwe Hap en Tapkamer in het voormalige café Stapp 's Inn aan de Voorstraat in Zwolle. Vandaag gaat de nieuwste aanwinst van Stadscafé Blij open.