Inbraakgolf in Zwolle: minstens 14 inbraken in één week tijd, onder meer bij kinderopvang

VideoZwolle wordt geteisterd door een inbraakgolf. Sinds 30 oktober is er op minstens veertien adressen ingebroken, veelal in het centrum en de wijk Assendorp. Voornaamste werkterrein: de Van Karnebeekstraat. Daar werd ingebroken in een woonhuis, bij Kinderopvang Partout en bij Italiaanse restaurant La Terra Italiana. Restauranthouder Bjorn Parrella (27): ,,Bij ons al voor de derde keer in vier weken tijd!’’

Parella zucht. ,,Heel vele schade, weinig buit. De inbreker heeft alles overhoop getrokken, kassalades en deurtjes eruit gesloopt, groente over het aanrecht gesmeten, koelkasten en ovens overhoop gehaald en flessen drank deels leeggedronken en meegenomen. We zijn met de verzekering bezig om te kijken hoe groot de schade is.’’

Schade die vooral zit in vernielingen. ,,Want er is hier geen geld of zo. Hij heeft de deuren geforceerd en toen we die na de tweede inbraak vervingen, gooide hij bij zijn derde inbraak een raam in op 30 oktober.’’

Bellend achteraan gerend

Op die dag had Parrella de dief bijna te pakken. ,,Mijn zwager belde om acht uur ‘s ochtends dat er weer was ingebroken en zei ineens dat de dader net door de voordeur naar buiten glipte. Hij is er bellend achteraan gerend en ik ook, ik woon vlakbij. We kregen hem niet te pakken.’’

Hij denkt dat het gaat om één dief die zijn restaurant driemaal is binnengedrongen. ,,Er is telkens sprake van een patroon.’’

Camerabeelden

De restauranthouder schrikt als hij hoort hoeveel inbraken er al zijn gepleegd in Zwolle de afgelopen week. ,,En in een kinderopvang, ook? Wat is dat nou? Schandalig! Ik hoop dat ze de man snel pakken.’’ Hoe Parrella weet dat de dader een man is? ,,Dat hebben we gezien op camerabeelden.’’

Het signalement dat de restauranthouder geeft, komt overeen met het signalement dat politiewoordvoerder Frank de Valk geeft: ,,Lichte huidskleur, 1.70 meter, ringbaardje, zwart jack, zwarte capuchon, normaal postuur.’’

Meerdere wijken

De Valk geeft aan dat het kan gaan om één dader, maar sluit niet uit dat er een ‘rondtrekkend gezelschap’ actief is. ,,Onderzoek moet dat nog uitwijzen. Tot nu toe weten we in ieder geval dat zowel de buit als werkwijze divers is en dat er in meerdere wijken is ingebroken.’’

Naast de Van Karnebeekstraat, noemt de politiewoordvoerder de wijk Wipstrik en de straten Van Ittersumstraat, Molenstraat, Drecht, Wilhelminasingel, Wipstrikkerallee, Gasthuisplein, Zwarteweg, Ter Pelkwijkpark, Celesdtraat en Dillesteeg.

,,En op allerlei manieren. Bij het ene adres is een deur geforceerd, elders is de inbreker door een open raam naar binnen gegaan of via een balkon. Ook de buit was divers, al betrof het veelal kleinere, waardevolle spullen. Ipads, telefoons, contant geld, sieraden, dat soort.’’

Sporenonderzoek

De politieman geeft aan dat er meerdere rechercheurs bezig zijn met de zaak en dat er sporenonderzoek plaatsvindt. ,,Daarnaast hopen wij informatie te kunnen koppelen, mogelijk is er bijvoorbeeld iemand net weer op vrije voeten gesteld die moet voorzien in een bepaalde behoefte, zeg maar. En wellicht kan iemand naar aanleiding van het signalement ons iets vertellen.’’

Politie Meppel meldde donderdag al dat voor hen de donkere dagen voor kerst zijn begonnen, waarin het aantal inbraken traditioneel toeneemt. In Meppel werd elf keer ingebroken de laatste twee weken, ook in de buurt van het politiebureau.

Pinpas Partout ontvreemd, geen geld gepind Het personeel van Kinderopvang Partout verwijst door naar de afdeling voorlichting. Evelien van Holten (voorlichtster Partout Nederland): ,,Medewerksters van de vestiging ontdekten woensdagochtend dat er was ingebroken. De politie is gebeld en er is onderzoek verricht. Maar er was alleen een pinpas van de vestiging verdwenen die we meteen hebben geblokkeerd. er is geen geld mee gepind.’’