Inbreker plast in zijn broek na achtervolging door politiehond

Het was een oplettende Zwollenaar die de politie in eerste instantie tipte. Hij had zaklampschijnsel gezien in het huis van de buren, meldt de politie op Facebook.

Broekplasser

Daarop kwam de diensthond in actie. Die haalde de verdachte in en beet hem in zijn been. ,,De verdachte schrok hier zo van dat hij zijn ontlasting liet lopen'', meldt de politie. Hierop is de hondengeleider er bij gekomen die de verdachte heeft aangehouden. De andere verdachte probeerde de andere kant op te vluchten maar had niet op de collega's gerekend. Ook hij werd aangehouden.