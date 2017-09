Inbrekers gezocht voor best beveiligde huis in Zwolle

Het evenement ‘Break In-Experience’ is bedoeld om bewoners bewust te maken van de inbraakrisico’s van hun woning. Wie alle inbraakpreventie weet te omzeilen, mag er vandoor gaan met de buit. Deelnemers krijgen hulpmiddelen ter beschikking zoals een kleerhanger om te hengelen en een pasje om te flipperen.

Spannende muziek

Eenmaal binnen heeft de deelnemer beperkt de tijd om zich te oriënteren en een poging te doen om de buit te bemachtigen. Intellect en creativiteit worden uitgedaagd door puzzel en spel. Spannende muziek en een teruglopende timer voeren de druk verder op. En als klap op de vuurpijl kan één verkeerde beslissing fataal zijn en is het spel in één keer over en uit.