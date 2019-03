Inbrekers herkenbaar op camerabeelden: politie Zwolle hoopt op tips

Verschillende camera’s volgen de drie op hun tocht door het pand. Twee van hen dragen continue een pet en capuchon, maar kunnen toch niet helemaal hun gezicht buiten beeld houden. Een derde krijgt een camera te laat in de smiezen en staat vol in beeld. De inbraak was op woensdagavond 16 januari tussen 21.00 en 21.30 uur.

De daders zijn nog niet in de kraag gevat, maar de politie hoopt dat de beelden bruikbare tips opleveren. Het liefst van mensen die één van de drie heeft herkend, maar wellicht is er in de periode na de inbraak ook computerapparatuur aangeboden. Tippen kan via 0800-6070 of via het tipformulier.