Inbrekers op heterdaad betrapt in bedrijfspand in Zwolle

Zwolse Gerco Klein (25) debuteert als so­lo-ar­tiest met single op nationale radio

7 januari De kans is aanwezig dat je niet eerder van de Zwolse singer/songwriter Gercøh. (met punt) hoorde. Het is de kersverse artiestennaam van Gerco Klein, die eerder deeluitmaakte van verschillende underground metal- en punkbandjes. Hij debuteert volgende week vrijdag, 15 januari, als solo-artiest op de nationale radio in de ochtendshow van Giel Beelen op NPO Radio 2. Dat doet hij met de singlerelease van ‘When The Summer Falls in Autumn Again’, zijn debuutplaat.