Inbrekers slaan veelvuldig toe tijdens de jaarwisseling

video Geduld op de proef gesteld: uren in de rij voor ijsbeelden in Zwolle

28 december De wachttijd voor het Nederlands IJsbeelden Festival in Zwolle loopt vrijdag opnieuw op tot meer dan twee uur. Het is kerstvakantie en mensen komen massaal naar het evenement in de IJsselhallen. De organisatie adviseert mensen die geen zin hebben in lang wachten op een later moment terug te komen. Kaarten zijn tot maart iedere dag geldig.