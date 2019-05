Inbrekers stelen voor duizenden euro's aan telefoons en iPads in Zwolle: ‘Er staan unieke foto's op’

videoEigenaar Nando van het bedrijf Reparatievoortelefoons.nl aan de Rijnlaan 25 in Zwolle looft 2.000 euro uit voor de gouden tip over wie de drie inbrekers zijn die in de nacht van zondag op maandag hebben ingebroken in het kantorenpand FlexOffiZ in Zwolle.

,,De inbrekers zijn te zien op filmbeelden die gemaakt zijn in het pand. Het gaat om een kantorenpand tegenover het winkelcentrum in Aa-landen. Eén van de camera's zegt dat de inbraak om drie uur 's nachts gebeurde, de andere camera stelt dat het om twee uur 's nachts was, in de nacht van zondag op maandag,’’ vertelt Nando.

Hij had een flinke lading telefoons, iPads en andere laptops ter reparatie in zijn kantoor liggen. ,,Ik repareer deze telefoons voor een grote opdrachtgever. Maar het belangrijkste apparaat dat gestolen is, is een Macbook. Hierop staan foto's van de geboorte van een van de kinderen van de eigenaar. Die beelden zijn uniek. Voor de eigenaar zijn ze veel waard.’’

Quote Op een Macbook staan foto's van de geboorte van een van de kinderen van de eigenaar. Die beelden zijn uniek Nando, eigenaar Reparatievoortelefoons.nl

Dierenkliniek

In het kantorengebouw FlexOffiZ werd één nacht eerder ook al ingebroken. Deze inbraak was bij Nanda Dierenarts. Van de inbraak bij de dierenkliniek zijn geen camerabeelden gemaakt. Volgens dierenartsassistente Hester van Gelder hebben de inbrekers een raam open gebroken. Het alarm ging af, maar toen de pandeigenaar arriveerde waren de inbrekers er niet meer. Bij die inbraak werd contant geld gestolen.

Bij de tweede inbraak braken drie dieven met een koevoet de nooduitgang open. Ze vernielden de toegangsdeuren tot twee kantoren in het pand. De inbrekers hebben geprobeerd zichzelf onherkenbaar te maken door hun capuchons over hun hoofden te trekken en hun gezichten te bedekken met sjaals. ,,Maar hun postuur is wel goed herkenbaar,’’ constateert Nando, die de camerabeelden op zijn Facebookpagina heeft gepost en aan de politie heeft gegeven. Hij schat de waarde van de buit op ongeveer 6.000 euro. Ipads, Iphones, Samsungtelefoons en een MacBook werden buitgemaakt.

Beloning

Op zijn Facebookpagina belooft de telefoonreparateur naast de tweeduizend euro beloning voor de gouden tip ook 500 euro aan de dieven, als ze de buit anoniem bij hem terug brengen. Vindt hij het niet raar om een beloning te geven aan inbrekers? ,,Het gaat mij om de spullen, ik wil ze terug. Dat ze niet in een sloot belanden.’’