IND onderzoekt in Zwolle gerommel met handtekeningen: mensen mogelijk onterecht uitgezet

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) laat door het Ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoeken of er fouten zijn gemaakt met bezwaarschriften bij het Zwolse filiaal. Een medewerker raakte eind september in conflict over mogelijke vervalste handtekeningen onder bezwaarschriften van statushouders. Eerdere besluiten over uitzettingen zijn mogelijk ongeldig.

Bureau Integriteit bekijkt onder meer de handtekeningen die onder beslissingen over bezwaarschriften van statushouders zijn gezet. Deze kunnen bijvoorbeeld over een uitzetting gaan. De geschorste man is sinds 1997 senior medewerker bij IND. Hij blijft geschorst zolang het onderzoek van Bureau Integriteit naar de beslissingen over bezwaarschriften loopt, zo oordeelde de rechter in Zwolle maandag. De man ondertekende bezwaarschriften met de naam van zijn leidinggevende, zonder dat die daarvan op de hoogte was. De IND verwijt hem plichtsverzuim. De man is het daar niet mee eens en eiste bij de rechter dat hij kan terugkeren naar zijn werkplek.

Intrekken

De geschorste medewerker verdedigt zich met de bewering dat het ondertekenen met een andere naam een dienstopdracht was en bovendien de gebruikelijke gang van zaken is. Zelf zou hij in het verleden geprotesteerd hebben tegen de gang van zaken. Deze besluiten kunnen bijvoorbeeld gaan over het intrekken van een verblijfsstatus. IND-ambtenaren die al eens betrokken waren bij zo’n besluit mogen volgens de wet geen beslissing maken over het bezwaar, om tunnelvisie bij degenen die beoordelen tegen te gaan. Door het ondertekenen met een andere naam kan het zijn dat er over zowel het besluit als het bezwaarschrift door dezelfde persoon is besloten.

Regels

De man beweert dat het IND-filiaal in Zwolle zich niet aan de regels houdt rondom bezwaarschriften, waardoor beslissingen tot uitzet misschien niet geldig zijn. De rechter stelde vast dat de partijen elkaar over en weer verwijten maken. Er is momenteel onvoldoende inzicht over wie gelijk heeft. Een onderzoek van Bureau Integriteit moet duidelijkheid geven.