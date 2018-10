Indoor skatebaan Zwolle kan eindelijk (deels) open

Volledig scherm Bart Maljers is een van de drijvende krachten achter de nieuwe indoor skatebaan in Zwolle: ,,Ik hoop dat het een inspirerende plek wordt.‘’ © Foto Frans Paalman Zwolle

,,We zijn nog bezig maar we kunnen een deel open stellen. Dat vinden we toch wel heel leuk in de herfstvakantie. Iedereen heeft er zo lang op moeten wachten...‘’, zegt Bart Maljers (38), een van de drijvende krachten achter het plan. ,,Bovendien hopen we dat we met behulp van die inkomsten weer verder kunnen bouwen.‘’'

In de bedrijfsunit op bedrijventerrein De Vrolijkheid heerst kort voor de opening nog volop bedrijvigheid. Stapels planken, half afgebouwde obstakels, een snerpende zaag klinkt en de geur van pas gezaagd hout is alom aanwezig. Dit is de plek waar skateboarders, inline-skaters, BMX-ers en steppers welkom zijn in de maanden dat het minder aantrekkelijk is om hun sport in de buitenlucht te beoefenen. ,,Zeg maar vanaf oktober tot april‘’, aldus Maljers.

Vrijwilligers

Zelf is hij eigenlijk helemaal geen skater. ,,Ik ben meer van het snowboarden en kitesurfen.‘’ Tóch liep hij zich de afgelopen jaren het vuur uit de sloffen om geld en een plek te vinden voor de indoor skatebaan. Samen met Erwin Riezebos (die ook het skatepark in het Wezenlandenpark ontwierp) en een groot aantal vrijwilligers richtte hij de Stichting Indoor Skatepark Zwolle op. Die kon met subsidies van de gemeente Zwolle en het Hervormd Weeshuis uiteindelijk een ruimte huren en materialen aanschaffen voor de bouw van de banen. Dat wordt nu allemaal in eigen beheer en met hulp van vrijwilligers gedaan. De skatebaan draait straks ook op de inzet van vrijwilligers. En voor de verdere inrichting is een crowdfundingsactie gestart.

Stepjes

Wie verwacht Maljers straks op de overdekte baan? ,,Er is een vaste groep skaters in Zwolle, al zie je dat het een beetje op en af gaat. Als ze zich gaan settelen en kinderen krijgen, stoppen ze er meestal mee. Maar ook inline-skaters en BMX-ers zijn welkom. En je ziet ook steeds meer kleine stepjes op de skatebaan. Of die allemaal tegelijk hun gang mogen gaan? Ja in principe wel, want zo doen ze dat in park De Wezenlanden ook. Maar we houden het natuurlijk wel goed in de gaten. Als het te druk wordt moeten we misschien bepaalde uren voor bepaalde doelgroepen reserveren.‘’

Maar voorlopig is het eerst even afwachten wie er op de nieuwe skatebaan af komt. Maljers hoopt dat het een inspirerende plek wordt. ,,Dat het méér wordt dat hier je rondjes afwerken. Ik hoop op verbinding tussen allerlei groepen. Zelf ben ik sportcoach en jongerenwerker in de Noordoostpolder en ik zie wat het met jongeren doet om met deze sporten bezig te zijn. Ik zou het ook heel leuk vinden als hier weer activiteiten uit voortkomen, bijvoorbeeld een snowboardkamp. Maar nu eerst even verder werken.‘’ En de zaag gaat weer aan.