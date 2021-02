Indy, de hulphond van Marjolein uit Zwolle, is gevonden: ‘Ze mankeert helemaal niks’

Leerlingen bibberen in de klas, maar vrijwel niemand klaagt bij Onderwijs­in­spec­tie

10:31 De ijsdagen van deze week zorgen niet voor een stortvloed aan klachten over te koude leslokalen. Bij de Onderwijsinspectie is ‘een heel klein aantal klachten’ binnengekomen over openstaande ramen. ,,Het is zoeken naar een werkbare balans.”