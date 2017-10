Info-avond over dijkversterking Zwolle

'De huidige dijken zijn te laag, niet stevig genoeg of er stroomt te veel water onder door', aldus het waterschap in een persbericht. 'Samen met bedrijven, verenigingen en bewoners onderzocht het waterschap de afgelopen twee jaar wat de beste manier is om Zwolle ook in te toekomst te beschermen tegen hoogwater: een dijkversterking of een kering in het Zwarte Water. Minder onderhoud en lagere kosten gaven de doorslag voor een dijkversterking'.