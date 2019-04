Informateur Overijssel mikt op coalitie met CDA, FvD, VVD, ChristenUnie en PvdA

‘Ik moest het lezen in de brief’

Voorlopig valt GroenLinks dus buiten de boot, terwijl de partij samen met Forum voor Democratie de grote winnaar was bij de verkiezingen. GroenLinks won drie zetels en ging van twee naar vijf. Lijsttrekker Manouska Molema is dan ook verbaasd dat zij voorlopig met haar partij niet meer bij de informateur aan tafel zit. „We weten niet waarom, ik moest het ook lezen in de brief van de informateur.”

In die brief wordt geen antwoord gegeven op de vraag waarom GroenLinks niet meer meepraat. Informateur Jansen laat via zijn woordvoerder weten niet verder in te gaan op die vraag. Molema gaat zelf niet gelijk om duidelijkheid vragen. „Ik wacht even af. Laat de andere partijen eerst maar verkennen, dan zien we wel of we later nog weer kunnen aanschuiven.”