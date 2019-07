Ingeslagen meteoriet bij Zwolle: dit weten we tot nu toe

Iets wat je niet elke dag ziet: vrijdagavond is een meteoriet ingeslagen in het gebied tussen Zwolle en Staphorst. Ruim 340 mensen maakten tot nu toe melding van het fenomeen. De vuurbol ging gepaard met supersonische knallen. Wat weten we tot nu toe?

-Vrijdagavond rond 21.30 uur verschijnt er een heldere vuurbol boven Nederland. Het stuk steen was misschien wel een meter groot toen het door de dampkring ging, zegt deskundige Marco Langbroek. Voor Nederland zeer zeldzaam. ,,Als je het nu nog terugvindt, is het waarschijnlijk zo’n 20 centimeter.’’

-De familie Post uit Harderwijk heeft onbewust de meteoriet die vrijdag over Oost-Nederland vloog op videobeeld vastgelegd. ,,Dit ziet er heel echt uit”, zegt deskundige Marco Langbroek als hij de video frame voor frame bekijkt. ,,Ik heb al wel wat filmpjes toegestuurd gekregen, maar dit zijn de eerste, echte beelden.” Langbroek is een wetenschapper met een brede scope. Zo is hij niet alleen archeoloog, maar ook gespecialiseerd in meteorieten en satellieten. Hij is verbonden aan het onderzoekscentrum van Naturalis in Leiden en wordt bij waarnemingen regelmatig om zijn oordeel gevraagd.

-Uit meerdere verhalen van mensen blijkt dat de vuurbol uit elkaar is gevallen. Daarom is het vermoeden dat de brokken op meerdere plekken tussen Zwolle en Staphorst liggen. Misschien in een weiland. Of in een sloot.

-Waar moet je op letten? De resten zullen tussen de tien en twintig centimeter zijn. Het is iets zwaardere steen dan wij kennen. Met een dun zwart laagje, een beetje dof. Wil je er nou zeker van zijn dat je een meteoriet in handen hebt? Kijk dan hier voor tips.

-Zoeken naar de stenen heeft overigens niet zoveel zin, daarvoor is het zoekgebied te groot. Mocht je nou toevallig een gat in je dak hebben, of vreemde gaten in een weiland zien.. Kijk in dat geval wel even of je een steen ziet.

-In twee eeuwen tijd zijn er in ons land maar zes meteorieten teruggevonden. Het zou dus heel bijzonder zijn als er nu daadwerkelijk iets wordt aangetroffen.

-De zes meteorieten werden gevonden in: De Uden (1840), Utrecht (1843), Diepenveen (1873), Ellemeet (1925), Glanerbrug (1990) en - de meeste recente - de Broek in Waterland (2017). Het zijn gegevens van het de Werkgroep Meteoren. Die van Diepenveen behoort tot de oudst bekende.

Volledig scherm De meteoriet van Diepenveen, die in 1873 werd gevonden. © Marco Langbroek www.langbroek.org

-Jaarlijks worden er wereldwijd slechts een paar meteorieten teruggevonden. Toch vermoedt Langbroek dat er zeker elke twee jaar een meteoriet inslaat in Nederland. Vaak zijn dat kleine stenen.

-Goede beelden zijn nodig! Videobeelden van de vuurbaan van afgelopen vrijdag. Langbroek: ,,Op basis van visuele waarnemingen van mensen is het nu wel duidelijk. Velen hebben hetzelfde gezien. En ook gehoord: knallen die wijzen op een steen die door de geluidsbarrière gaat. Het is een planetoïde geweest, een object uit de ruimte. Het is ergens tussen Zwolle en Staphorst neergekomen. Als we beelden hebben van een bewakingscamera of dashboardcam kunnen we nog veel meer analyseren.’’

- Als de meteoriet wordt opgespoord, kan dat nog weer meer informatie geven over hoe ons zonnestelsel is gevormd en welke mineralen daarbij een rol hebben gespeeld.