Inloophuis De Bres in Zwolle voor dit jaar gered, maar onzekerheid over toekomst blijft

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe besmettin­gen in regio flink naar beneden, Bronck­horst en Urk vallen op

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is vandaag flink omlaag geschoten. De teller staat op 6416 nieuwe gevallen en dat zijn er ruim 1100 minder dan gisteren. Op de coronakaart zijn er slechts vier gemeenten met meer dan 500 besmettingen per 100.000 inwoners, terwijl dat aantal woensdag nog op twaalf stond.

17 februari