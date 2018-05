Toekomst

Gemeente, Stichting Focus en het Leger des Heils dragen bij zodat De Bres in elk geval tot het einde van het jaar op dezelfde voet door kan gaan. Ondertussen wordt naar oplossingen voor de lange termijn gezocht. Voorzitter Eduard Metselaar van stichting De Bres is blij met de uitkomst. ,,Nu is de druk van de ketel en kunnen we verder in gesprek over de toekomst.''