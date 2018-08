Insluiper Zwols zorgcentrum vertrekt met geld en koffiezetapparaat

Omdat er geen braaksporen zijn gevonden gaat de politie vooralsnog uit van insluiping. ,,Het kan natuurlijk zijn dat iemand heeft staan posten en naar binnen geglipt is toen de deur bijna dicht was'', zegt een politiewoordvoerder. Vervolgens is het kantoorgedeelte op de begane grond van het woonzorgcentrum doorzocht, evenals het grand café. ,,Het is duidelijk dat men op geld uit was'', zegt bestuurder Janita Gorte van Driezorg, waar Fermate onder valt. De buit bestond volgens haar uit een klein geldbedrag en een koffiezetapparaat.