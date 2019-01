Inspectie beoordeelt onderzoek verpleeghuis Zwolle bij dodelijke brand

Dit is de gangbare werkwijze bij dit soort calamiteiten, zegt IGJ-woordvoerder Margreeth Fernhout. De melding van het incident is overigens nog niet binnen bij de inspectie. Hier heeft een instelling drie dagen de tijd voor. Zorgorganisatie Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, waar de vestiging in de wijk Stadshagen onder valt, is een eigen onderzoek gestart naar wat er zaterdag is gebeurd. Het rapport gaat ter beoordeling naar de inspectie. ,,Wij beoordelen of het onderzoek voldoende is geweest en of er adequate maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen’’, zegt Fernhout.