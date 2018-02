Inspectie wil dat Isala privacy patiënt beter beschermt

Ziekenhuis Isala moet orde op zaken stellen op het terrein van innovatieve e-healthtoepassingen. Tot die conclusie komt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport, dat is opgemaakt na een inspectiebezoek aan Isala in september vorig jaar.

Voor 28 februari moet Isala hebben beschreven hoe het ziekenhuis controleert of de partijen die inzage krijgen in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), daadwerkelijk toestemming vragen aan patiënten wiens gegevens zij inzien.

E-health en gegevensuitwisseling is één van thema's van de toekomst en voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een nieuw aandachtsgebied. De bevindingen van de bezoeken aan zorginstanties als ziekenhuizen en ggz-instellingen gebruikt de inspectie om haar toezicht op e-health in de toekomst verder vorm te geven.

Isala is een van de gezondheidsorganisaties die onder de loep is genomen. Het ziekenhuis in Zwolle - met vestigingen in onder meer Meppel en Heerde - loopt voorop in de toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën.

Voorbeelden van e-healthtoepassingen zijn elektronische patiëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling, patiëntenportalen, medische apps en monitoring van chronische patiënten op afstand. De inspectie constateert dat bij Isala risico-analyses en evaluaties bij onder meer telemonitoring bij hartfalen ontbreken.

Oog

De inspectie wil vooral dat het ziekenhuis meer oog heeft voor de informatiebeveiliging bij toepassing van e-health.

Zo moeten er overeenkomsten met toeleveranciers van monitorsystemen worden gesloten over veilig gebruik van patiëntengegevens. De inspectie vindt dat het ziekenhuis beter moet borgen dat patiënten toestemming wordt gevraagd voor het beschikbaar maken van gegevens aan zorgverleners buiten de organisatie. Bij het inspectiebezoek bleek dat niet structureel in kaart is gebracht welke belangrijke informatiestromen bestaan tussen het ziekenhuis en andere partijen.

Isala wisselt op allerlei manieren informatie uit met externe partijen, Dat geldt voor de ziekenhuisapotheek en externe zorgverleners krijgen onder voorwaarden ook toegang tot het elektronisch patiëntendossier.

Het ziekenhuis zegt in een reactie niet verrast te zijn over de kritiek van de inspectie. Woordvoerster Monique de Haan spreekt van aanbevelingen 'die passen bij alle lopende ontwikkelingen binnen ons ziekenhuis'. ,,Wij weten waar we staan en wat onze vervolgstappen moeten zijn.''

Aanbevelingen