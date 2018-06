Inspectiedienst onderzoekt Zwolse organisatie Zorg+Geluk

Zwolse pater viert halve eeuw priester­schap met pittige maaltijd

8:35 Je verwacht 't niet van een erudiete priester als Jan Laan. Eind vorig jaar stond hij opeens - in habijt - op het podium bij popmuzikant Spinvis. En in de jaren zeventig zat hij trouw voor de buis voor de absurde humor van de Barend Servetshow. Laan is een halve eeuw priester. Dat viert hij volgende week in Zwolle.