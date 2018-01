IntermeZZo Zwolle met spoed op zoek naar vrijwilligers voor nazorg

Kwetsbare doelgroep

Van vrijwilligers wordt wel iets gevraagd en dat maakt de zoektocht lastig. ,,We werken met een kwetsbare doelgroep, dus we zijn voorzichtig in wie we aannemen. Niet iedereen is geschikt. We zoeken een mix van vrijwilligers. Nu zijn het voornamelijk vrouwen, maar we zouden er heel graag mannen bij willen.'' De leeftijd maakt niet veel uit. ,,Iemand van dertig kan ook over levenservaring beschikken. En we maken het niet te zwaar, het is niet één groot tranendal. Aan de andere kant: je moet wel goed in je vel zitten om dit werk te kunnen doen.''