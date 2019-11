Internationale collega's zetten Jonnie Boer op 8 in ranglijst Beste 100 Chefs

video Hanzeland is nieuwsgie­rig op eerste openings­dag SPAR City en Tosti Club in Zwolle

16:59 Of iedereen ook wat koopt? Het lijkt erop van niet op deze eerste openingsdag van SPAR City aan het Lübeckplein in Zwolle. Studenten, ambtenaren en treinreizigers komen wel massaal een kijkje nemen in de nieuwe winkel. ,,Het was de laatste dagen nog even flink aanpoten’’, zegt supermarktmanager Mathijs Faassen.