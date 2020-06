Intiem concert aan de IJssel en nieuwe releases: zo gaan Sticks, Bertolf en Tangarine uit Zwolle om met de coronaperiode

Voor Folkduo Tangarine is optreden ‘wel weer noodzaak’

Het is geen Odeon of het Patronaat in Haarlem, maar het Zwolse folkduo Tangarine prijst zich zielsgelukkig dat het, na drie maanden zonder optreden, in de tuin van de gebroeders Sluiter aan de Schellerdijk hun corona-rentree mogen maken. Voor twee keer dertig bezoekers (20 euro per kaartje, eigen stoel of kleedje mee), afgelopen zaterdagavond, de langste dag van het jaar. Met als achtergrond de IJssel. ,,Eigenlijk heel vreemd, we hebben daar nooit eerder aan gedacht. Terwijl we veel met de rivier hebben. De beperking van corona maakt ook creatief’’, vertelt Arnout Brinks, die samen met broer Sander het duo vormt.