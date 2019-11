Into the Summer springt in festivalgat Wijthmenerplas Zwolle

Wie reed in gestolen Clio R.S. die mogelijk bij schietpar­tij Zwolle is gebruikt?

5 november Bij de schietpartij in Zwolle is vorige week mogelijk een bijzondere sportieve uitvoering van een Renault Clio gebruikt. Die auto werd later die nacht uitgebrand teruggevonden in Zwolle-Zuid en een paar dagen eerder gestolen in Den Haag. Bij de schietpartij in de wijk Holtenbroek raakte een 26-jarige man gewond.