Intocht Sinterklaas in Zwolle zonder parade en met roetveegpiet

Pas deze week werd de knoop doorgehakt om de aankomst van Sinterklaas in Zwolle definitief door te laten gaan. Vanwege de coronamaatregelen is het terrein van de intocht wel afgesloten. Bij de ingang moeten bezoekers met een QR-code laten zien dat ze getest of gevaccineerd zijn of recent corona hebben gehad.

Edwin ter Burg, de organisator van het kinderfeest in Zwolle, betreurt het niet doorgaan van de parade. ‘Maar de pakjesboot komt dit jaar wel weer zoals gewoonlijk aan bij het Rodetorenplein. Er is wel een spectaculaire pietenshow op het water en een podiumprogramma’, zegt hij in een persbericht. Voorafgaand aan het programma wordt de Sint door de burgemeester van Zwolle verwelkomd.

De organisatie schrijft dat na lang discussiëren voor deze vorm is gekozen, omdat het de veiligste manier is om voor zoveel mensen het kinderfeest te organiseren.

Voor het terrein zijn vierduizend gratis kaarten beschikbaar die vanaf 1 november dagelijks met vijfhonderd per keer worden vrijgegeven. Zo heeft iedereen de kans kaarten te bestellen wanneer dat uitkomt. Het plein is 13 november vanaf 12.00 uur open. Er is daarna genoeg tijd voor iedereen om rustig binnen te komen, stelt de organisatie.

Restricties

‘Om te compenseren voor de parade en het eindfeest hebben we een extra mooi programma vol dans, stunts en actie op een podium en op het water. Ondanks de restricties zien we ernaar uit om Sinterklaas en de pieten een echt Zwols warm onthaal te bieden’, vertelt Ter Burg.

De gemeente laat weten dat nog wel gekeken wordt naar de nationale coronamaatregelen. Die zouden met de persconferentie van dinsdag namelijk nog kunnen veranderen. Echte zekerheid is er dus nog niet.

Roetveegpieten

Er zullen dit jaar geen Zwarte Pieten, maar roetveegpieten zijn in Zwolle. ‘Wij houden ons aan het landelijk beleid’, zegt Ter Burg daarover. Bij de vorige intocht in 2019 werd nog voor een mix gekozen.

In de wijken en dorpen gaan ook drie intochten door. Tot nu toe zijn dat die in Stadshagen, Assendorp en Windesheim, meldt de gemeente Zwolle. Net als bij de centrale wordt bij de intochten in Stadshagen en Windesheim gecontroleerd op QR-codes. Over die in Assendorp is nog onduidelijkheid.