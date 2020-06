Inval en onderzoek in woning Zwolle: mogelijk verband met drugsoorlog

De recherche is vrijdagavond in Zwolle een woning binnengevallen. Urenlang stond de straat in de Wipstrik bomvol onherkenbare politieauto's en liepen agenten in burger in en uit de woning. Op het adres van de inval woont of woonde een familie die een rol speelt in een slepend onderwereldconflict in Zwolle.