Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Zwolle

Dit koor uit Zwolle bestaat 525 jaar: ‘We zijn de op één na oudste van Nederland’

,,Vijf-honderd-vijfentwintig.” Dirigent Gerard Keilholtz glimlacht. Het koor waar hij al 46 jaar aan het hoofd staat, basiliekkoor Onser Liver Vrowen Sengers uit Zwolle, bestaat 525 jaar. Hij lepelt de geschiedenis zo uit zijn hoofd op. Hoe het koor ooit illegaal was en stiekem moest zingen in zogenaamde ‘schuilkerken’. Of hoe hijzelf als piepjonge twintiger dirigent werd. Een kijkje door de eeuwen heen.