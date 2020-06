‘Inwoners IJsselland zijn eenzamer dan voor coronacrisis’

Videobellen mag dan een uitkomst zijn in de coronacrisis, en 61 procent van de inwoners is ook erg blij met digitaal contact, toch is het niet hetzelfde als mensen in persoon zien. Ruim de helft van de deelnemers, die tussen 27 mei en 1 juni ondervraagd werden, geeft aan dat de kwaliteit van hun sociale contacten slechter is dan voor de crisis.