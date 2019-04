Inwoners Overijssel en Gelderland positief over xtc legaliseren, Flevolanders negatief

Kieskompas legde op verzoek van LocalFocus een representatieve groep van 4600 Nederlanders van 18 jaar en ouder twee stellingen voor over de productie van xtc. Eén daarvan is dat de productie onder regie van de overheid moet komen, om het zo uit het criminele circuit te halen. Uit het onderzoek werd duidelijk dat inwoners van Gelderland daarop het meest positief reageren. Zes op tien Gelderlanders is voorstander van de stelling. In Overijssel is er met ongeveer 52 procent een kleine meerderheid voor. In Flevoland is slechts 31 procent voorstander. Bovendien vindt meer dan de helft van de Flevolanders het geen goed idee.