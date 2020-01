Inwoners Overijssel trekken vaker aan de bel bij hulpdiensten: ruim vijfduizend meldingen in 2019

Inwoners van Overijssel trokken het afgelopen jaar meer dan 5.200 keer aan de bel bij hulpdiensten. Dat is bijna 150 meldingen meer dan in 2018. Het vaakst gingen de diensten ter plaatse voor dienstverlening, terwijl de brandweer bijna 1.200 keer werd opgepiept.

Dat staat in het jaaroverzicht van de Veiligheidsregio IJsselland, de overkoepelende organisatie van alle hulpdiensten in Overijssel. ,,Zoals is te zien, is er een lichte stijging in het totaal aantal meldingen, maar afhankelijk van wat er in een jaar gebeurt wisselen die cijfers jaarlijks”, zegt een woordvoerder. ,,Er kan bijvoorbeeld minder vaak een inzet zijn geweest op het ene terrein en meer op het andere.”

Ruim 1.600 keer rukte de hulpdiensten uit voor dienstverlening. ,,Dit kan gaan om assistentie te verlenen aan ambulancepersoneel of het afhijsen van een een patiënt uit een woning.” Verder zijn alle meldingen onderverdeeld in andere categorieën.

Volledig scherm De meldingscijfer van de Veiligheidsregio in beeld. © Veiligheidsregio IJsselland

De melding ‘brand’ en ‘ongeval’ spreekt voor zich: woningbranden en ongelukken bij aanrijdingen. ‘Alarm’ zijn de automatische meldingen die binnenkomen vanuit systemen van bedrijven bijvoorbeeld en ‘leefmilieu’ zijn de inzetten van hulpdiensten bij onder andere stormschade.

Veel sollicitaties vrijwillige brandweer

In het rapport laat de Veiligheidsregio weten verheugd te zijn met het aantal sollicitanten voor de vrijwillige brandweer. Er stonden nog 29 vacatures open, waar zich uiteindelijk bijna honderd gegadigden voor hebben gemeld. Hoe veel er daadwerkelijk zijn aangenomen, is nog niet bekend. ,,De selectiedagen zijn net achter de rug en ik verwacht dat er eind februari meer duidelijk is. Dat delen we uiteraard via onder andere onze website.”

Het oudste nog actieve lid van de brandweer is 73, maar verder zijn er in Overijssel ook al jeugdbrandweerlieden actief. De jongste 'brandweerman’ in de provincie is elf jaar oud.

Trots