Inwoners provincie mogen meepraten over profiel nieuw gezicht van Overijssel

„We hebben geanalyseerd hoe we de inwoners het beste kunnen bereiken'', laat een medewerker van onderzoeksbureau Citisens weten. ,,In sommige gemeenten is dat met een advertentie in een huis-aan-huisblad, in andere met advertenties via Facebook en Twitter. Maar en er zijn ook gemeenten waar mensen wat moeilijk te bereiken zijn." Daarom gaan enqûeteurs de straat op in Kampen, Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal om daar mensen rechtstreeks te bevragen wat ze willen met de cdk van Overijssel.