Inwoners van IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland testen corona-app overheid: ‘Moet tweede corona-golf voorkomen’

,,Wij werken graag mee aan mogelijkheden waarmee we snel inzicht krijgen in de verspreiding van het virus", zegt Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid bij GGD IJsselland. ,,Daar hoort deze app bij. Om de effectiviteit van CoronaMelder in de praktijk te testen, is het belangrijk dat meerdere GGD’en hieraan meewerken en wij sluiten daar graag bij aan. Ik vraag iedereen erover na te denken de app te downloaden en mee te werken aan deze praktijktest.”



Tijdens de proef wordt gekeken hoe CoronaMelder werkt in aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. In de tweede helft van augustus spreekt de Tweede Kamer zich uit over CoronaMelder. Mensen bepalen zelf of ze de app willen gebruiken.