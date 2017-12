Inwoners van Zwolle, Apeldoorn en Zeewolde kopen Marktplaats leeg

Celstraf voor zoon (23) na inbraak bij zijn ouders in Zwolle

11:05 Op de avond van de inbraak bij zijn ouders in Zwolle waar 10.000 euro werd buitgemaakt maakte de 23-jarige zoon een filmpje met zijn telefoon. In beeld houdt hij een stapel bankbiljetten tussen zijn tanden. Het geld was niet van de inbraak afkomstig, zei hij vrijdag tegen de politierechter. De rechter ging daar niet in mee.