Inwoners Zwolle worden gek van ganzen, gemeente kondigt maatregelen aan

Nieuwbouw in Aa-landen voor mensen met hersenlet­sel: bewoners verhuizen tijdelijk naar Ommen

6 juli Het voormalige Laarhuis aan de Stationsweg in Ommen biedt vanaf begin oktober tijdelijk huisvesting voor dertig mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Deze cliënten van zorgorganisatie InteraktContour wonen nu nog in de Koppels in Zwolle. Die woonlocatie aan de Zijpe in de Zwolse wijk Aa-landen wordt in het najaar gesloopt en vervangen door een nieuw complex met ruime, moderne appartementen.