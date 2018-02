Inzamelingsactie winterkleding door Oosterkerk een succes

Hoe is dat actie tot stand gekomen?

,,De Oosterkerk probeert een kerk voor de wijk te zijn en wij zagen dat de soepbus (voorziening van het Leger des Heils dat brood, soep en kleding geeft aan thuis- en daklozen) vier keer per week bij de Oosterkerk staat. Wij hadden weinig contact met de soepbus, maar tijdens een vergadering werd gezegd: ,,Het is te gek voor woorden dat wij als kerk een prachtige boodschap hebben en hier niets mee doen." Ik kwam in contact met Truus Hup van het Leger des Heils en vroeg wat de Oosterkerk kan betekenen. Zij zei dat er veel mensen bij de soepbus vragen om een warme jas of een deken. Toen zijn wij heel spontaan begonnen aan deze inzamelingsactie."

Wat voor en hoeveel kleding is er ingezameld?

,, De kleding is allemaal goed, voor zover ik dat heb kunnen zien. Mensen brengen een nieuwe jas of spullen die lang op zolder hebben gelegen. Er waren mensen die zeiden: ,,Ik heb zoveel jassen ik kan er best eentje missen.""

Wat hadden jullie vooraf verwacht van de actie?

,, Wij hadden gedacht er komen tien of twaalf dekens, maar de opbrengst was onvoorstelbaar. Voor het Leger des Heils is dit belangrijk, want zij hebben die kleding nodig. Daarnaast kunnen zij nu in contact komen met de mensen die een deken krijgen."

Waardoor was de inzamelingsactie zo succesvol?

,, Ik hoorde maandagochtend dat veel mensen echt willen helpen en vinden dat in een rijk land als Nederland het een schande is dat zoveel mensen bij de voedselbank terechtkomen of nauwelijks hulp hebben. Het is een soort onrecht en dat kan niet. Er is veel armoede die niet gezien wordt, maar dat kunnen wij zo een beetje rechtbreien."