Inzet stroomstootwapen door politie met helft gedaald

De drie politieteams die mogen experimenteren met het stroomstootwapen, waaronder het basisteam in Zwolle, hebben de taser het afgelopen jaar minder vaak gehanteerd. Landelijk is de inzet gedaald van 343 naar 170 keer in vergelijking met het eerste pilotjaar.

Vooral het gebruik van de zogeheten schok-modus is na de zomer van 2018 sterk afgenomen. Bij de schok-modus houdt een agent de taser direct tegen de huid van iemand waarna pijnprikkels volgen. In alle 170 gevallen waarbij het wapen is ingezet, werden lastige situaties tot een goed einde gebracht. Dat staat in de evaluatie van de Politieacademie in Apeldoorn over het tweede jaar waarin de drie politieteams met de taser hebben geëxperimenteerd. In Zwolle hebben achttien agenten met de taser gewerkt. Daarnaast mochten de politie in Amersfoort en het team surveillancehonden van de politie Rotterdam het wapen inzetten. De tweede proefperiode liep van februari 2018 tot februari van dit jaar.

Aanvulling

De politie is positief over de werking en toepassing van het wapen. ,,Vaak is een waarschuwing dat het wapen kan worden ingezet genoeg om medewerking te krijgen’’, zegt Frank Paauw. ,,Ook uit deze verlengde periode blijkt dat het stroomstootwapen een goede aanvulling is op de wapenuitrusting van de politie en dat het de agent op straat meer zelfvertrouwen geeft. Daarnaast zien we dat de inzet van het stroomstootwapen nauwelijks tot geen letsel oplevert.’’ Een organisatie als Amnesty International is juist fel gekant tegen de taser omdat die ‘onaanvaardbare gezondheidsriciso’s met zich meebrengt’.

Stroomstoot

Het stroomstootwapen dient als een aanvulling op het instrumentarium waarover de politie kan beschikken wanneer zij geweld moet toepassen. In de praktijk is gebleken dat de pepperspray, die de politie hanteert om opstandige mensen onder controle te brengen, niet in alle gevallen effectief is. Het dreigen met een vuurwapen zien agenten weer als een te zwaar middel. Als een wapenstok niet voldoet, kan de taser kan wel effectief zijn, omdat je hiermee iemand middels een kleine stroomstoot gedurende een korte periode kunt uitschakelen. Arrestatieteams van de politie hadden al ervaring met dit wapen in levensbedreigende situaties. Uit het experiment moet blijken of gewone politieteams ook uit de voeten kunnen met de taser bij gevaarlijke situaties.

Pijltjes

Uit de tweede evaluatie blijkt dat de taser 48 keer is afgevuurd. Hierbij schiet het gele apparaat pijltjes af die met draadjes aan de taser zijn verbonden. De pijltjes blijven haken in de kleding of in de huid, waarna de agent stroomstoten kan toedienen. Van die 48 keer zijn in 18 gevallen daadwerkelijk stroomstoten toegediend. De schok-modus is in 32 situaties ingezet. In de overige gevallen heeft de politie onder meer met het wapen gedreigd bijvoorbeeld door te gericht op een persoon te ‘knetteren’ met de taser.

Schok-modus