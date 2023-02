Inzittende van auto overleden: A28 bij Zwolle nog uren afgesloten na ongeval met vrachtwagens

Dodelijke spierziek­te ALS treft familie van Jan Willem uit Zwolle: ‘Mijn ouders wisten wat ze te wachten stond’

Drie keer kreeg Zwollenaar Jan Willem Weuring te maken met de dodelijke spier/zenuwziekte ALS in zijn familie. Twee tantes verloor hij eraan, zijn moeder Ina (73) kreeg in 2020 de diagnose. Dat is vrij uitzonderlijk. Bij de pakken neerzitten wil hij niet. Daarom doet hij mee aan de landelijke Sunrise Walk van de stichting ALS, die van vrijdag op zaterdag in Utrecht wordt gehouden.

6 februari