Irene zegt bij -10 ijskoud JA tegen haar romantische Arnold

Nietsvermoedend volgt Irene Polane (50) uit Gasselternijveen haar partner langs de ijsbeelden in de Zwolse IJsselhallen. Ze kennen elkaar nu vier jaar, een samengesteld gezin met zes kinderen, twee van hem, vier van haar. Arnold (45) heeft haar wijsgemaakt dat ze kaartjes hebben gewonnen voor het IJsbeelden Festival, inclusief ontvangst en rondleiding door festivaleigenaar Eric Broekaart, het brein achter deze pr-stunt.

Door de drukte schuifelen ze stapvoets voort. Bij het naderen van het balkon met Julia, wereldberoemde verhalen is het thema dit jaar, stijgt bij Arnold de spanning. Dan gaat het snel. Eerst zijn er de bloemen, vervolgens het aanzoek en champagne toe. Geklap van omstanders.

Ze heeft ja gezegd

Polane is totaal overdondert. ,,Wat een stinkvent is het ook”, herhaalt ze een paar keer liefdevol. Een aanzoek hing al langer in de lucht, maar hoe en wanneer was de vraag. ,,Ik wist dat hij wat zou flikken. Ik pak je terug hoor.”

Broekaart van het IJsbeeldenfestival kreeg zo’n twintig reacties uit het hele land, nadat hij vorig jaar een oproep uitschreef. ,,Er zat van alles tussen, ook van homo’s en lesbiennes, allemaal prachtige verhalen. Dit verhaal sprong er voor mij uit, omdat een eerdere poging van Arnold in het water viel”, vertelt Broekaart. ,,We wonen sinds vorig jaar samen, toen wilde ik haar tijdens de vakantie in Italië ten huwelijk vragen. Maar ze wilde niet mee. Terwijl ze nog wel 50 werd. ’’, vertelt Spijk. Polane: ,,Een samengesteld gezin is een hele opgave, samen op vakantie gaan is dan echt een beproeving. Ik wilde het risico niet lopen dat de boel zou klappen en ben alleen met mijn kinderen op vakantie gaan.”

Arnold liet het er niet bij zitten. ,,Toen ik de oproep op Facebook zag heb ik gereageerd. Terwijl ik na mijn scheiding zei: ik ga nooit meer trouwen.’’ Polane: ,,Dat wilde ik wel. En we hebben samen al zoveel meegemaakt in die paar jaar dat we elkaar kennen.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Zwolle huwelijksaanzoek bij ijsbeeld Romeo & Julia© 2019 Frans Paalman Zwolle © Frans Paalman

Spijk: ,,Ik wilde haar het liefst op het beroemde balkon laten staan, maar dat vond Eric te gevaarlijk.” Maar ehh, waar was de ring? ,,Ja, ik heb nog verlovingsringen overwogen, maar gekozen voor een mooie bos bloemen. Houden we geld over om nu mooie trouwringen te gaan uitzoeken.”

Romantisch

Slechts een paar mensen wisten ervan, vertelt Spijk. ,,Mijn ouders, een nicht en een vriendin.” Aan tafel in de horecahoek van het IJsbeelden Festival komen bij Polane de tranen. Die rotvent van haar. Het verblijf in Zwolle wordt dankzij een gratis overnachting in het Mercure hotel nog even verlengd. De volgende dag rijden ze door naar Keulen. ,,Voor mijn werk, ik ben zadelmaker (voor paarden). Dit doen we wel vaker, werk met vrije tijd combineren. Daarom had ik ook niets door. Nu kan ik niet meer zeggen dat hij niet romantisch is.”