Irma Zweers-Grafhorst uit Zwolle winnares tweede etappe Stentor Tour Wielerspel

Zweers-Grafhorst bleef de winnaar van gisteren, Marc Hof, nipt voor. Hof, woonachtig in Tuk, haalde 397 binnen in de tweede etappe. ,,Normaal sta ik altijd in de achterhoede. En ik had liever dat Mathieu van der Poel gewonnen had’’, grapt Hof nog na de eerste etappe. Een dag later is het wel raak voor Van der Poel. Op de Mûr de Bretagne wint de renner van Alpecin op fenomenale wijze.

De winst in de tweede etappe leverde Zweers-Grafhorst ook een top tien-klassering van het klassement op. Ze staat nu op een tiende plaats. Hof is na de eerste twee etappes in de Tour de France de leider in het klassement van het Stentor Tour Wielerspel. De ploegleider verzamelde in de eerste twee ritten 783 punten.

In de daguitslag was er een gedeelde derde plaats voor Arjan Thomassen en Ans de Leeuw. Zij sprokkelden 394 punten in de tweede etappe.

De top tien van de tweede etappe in het Stentor Tour Wielerspel:

1 Irma Zweers-Grafhorst 400

2 Marc Hof 397

3 Arjan Thomassen 394

4 Ans De leeuw 394

5 Maarten Top 393

6 André Mennega 392

7 Rik Brinkhuis 392

8 Mark Raijmaekers 391

9 Gj Souman 388

10 John Verkooijen 385