Irritatie in ziekenhuis over niet-gevaccineerden: ‘Wij zitten niet op nog meer covid-patiënten te wachten’

Isala is vol door corona: ziekenhuis in Zwolle moet patiënten overplaat­sen

17 oktober De toestroom van corona-patiënten bij Isala in Zwolle is zo groot, dat het zaterdag meerdere covid-zieken heeft moeten overplaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Isala ondervindt directe de gevolgen van de hausse aan nieuwe besmettingen in met name Staphorst en Zwartewaterland.