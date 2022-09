Is 30 het nieuwe 20? Fraterhuis Talks bespreekt het moderne leven in Zwolle

MET VIDEO Abdi uit Zwolle was crimineel, nu gaat zijn verhaal de wereld over: ‘Elke dag krijg je nieuwe kansen’

Voor overvallen en een beruchte steekpartij in Zwolle zat Abdi Ali (38) jarenlang in de gevangenis. Als kind ontvluchtte hij de oorlog in Somalië. Geweld gebruiken was voor hem een ‘way of life’. Maar tijdens zijn tweede detentie ging de knop definitief om. Nu heeft de Zwollenaar een eigen bedrijf en helpt hij lotgenoten. Zijn buurman Douwe Dijkstra (37) heeft zijn levensverhaal vastgelegd in een documentaire die op tv komt en volgende week in première gaat op het Nederlands Filmfestival.

