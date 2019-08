Is Ad de grootste PEC Zwolle-fan uit België met zijn kenteken 1-PEC-038? ‘Puur toeval’

Nieuwe camperpark Zwolle in trek, maar ook ‘kale‘ Turfmarkt blijft populair

25 augustus Camperpark Hofvliet in Zwolle heeft een vliegende start gemaakt. In maart ging het park met plek voor twintig campers open en sindsdien hebben al bijna 700 kampeerwagens één of meerdere nachten op het veld tussen de Katerdijk en het Zwarte Water gestaan, zegt uitbater Gerben Kloosterziel.