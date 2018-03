Is er nog toekomst voor parkeergarage Noordereiland in Zwolle?

De toekomst van de Zwolse parkeergarage Noordereiland, naast theater De Spiegel, is ongewis. Plaatsmaken voor woningen of blijven reserveren als stalling voor gemotoriseerd verkeer?

Saneren en volplempen met goedkope woningen. Een toekomstbeeld waar de harten van Zwolse SP'ers sneller van gaan kloppen. Die partij stemt in de Kieswijzer van de Stentor dan ook 'eens' bij de stelling dat parkeergarage Noordereiland dicht moet. Ze vindt in GroenLinks een bondgenoot. Die partij wil de auto verbannen uit de binnenstad en aan de rand ervan transferia inrichten voor fietstaxi's of openbaar vervoer. D66 sluit zich aan bij dit duo en ziet de garagelocatie vooral als een plek om te wonen en werken, terwijl de PvdA neutraal in de discussie staat.

Woningbouw

De andere vier partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart - ChristenUnie, CDA, Swollwacht en VVD - zien echter niets in een sluiting van het Noordereiland. Volgens de ChristenUnie, nu de grootste partij van Zwolle, moet er op termijn een nieuwe parkeergarage komen in combinatie met woningbouw. Het CDA is bang dat het Broerenkwartier de nek om wordt gedraaid als het Noordereiland sluit, omdat er dan vanaf de garage geen loop meer is door dat winkelgebied. Swollwacht vindt de parkeerdruk op de binnenstad en omliggende wijken zo groot dat sluiting uitgesloten is, terwijl de VVD nog een stap verder gaat. 'Goede parkeervoorzieningen voor auto’s en fietsen zijn essentieel om bezoek, binnen en buiten Zwolle, aan te trekken. Naast de Emmawijk, het Katwolderplein en het Noordereiland moet er een nieuwe parkeervoorziening aan de Schuurmanstraat komen', oppert de partij.

Bekocht

Voorlopig blijft parkeerplek Noordereiland, voor zevenhonderd voertuigen, in ieder geval nog in gebruik. Hoewel er al lang gesproken wordt over mogelijke woningbouw op deze plek, werd anderhalf jaar geleden - onder meer na druk van ondernemers - door de gemeenteraad besloten de parkeergarage nog niet weg te halen. GroenLinks-raadslid Michiel van Harten gaf toen aan zich bekocht te voelen, omdat hij erop rekende dat met de komst van de Katwolderpleingarage ingezet zou worden op sluiting van het Noordereiland.