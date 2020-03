Is er plek voor opvang asielzoekers in Zwolle en omstreken? Dat vraagt COA aan burgemeester Peter Snijders

Welke mogelijkheden zijn er in de regio IJsselland voor de eventuele opvang van asielzoekers? Met die vraag is het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in gesprek gegaan met Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle. Als voorzitter van de veiligheidsregio ging hij samen met de burgervader van Enschede het gesprek aan.

Het COA is op zoek naar 1800 extra opvangplekken. Daarbij wordt de opvang in evenementenhallen niet uitgesloten.

In 2015 bivakkeerden al honderden vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle, tijdens de piek in de asielinstroom. Doordat de doorstroom nu stokt en contracten met locaties aflopen, zoekt het COA wederom naar nieuwe opvangplekken.

Verkennende fase

,,We zitten nu in de verkennende fase, en daarom is het nog te vroeg om hier inhoudelijke uitspraken over te doen’’, laat gemeentewoordvoerder Sam Rademakers weten. Het enige wat hij kan bevestigen is dat het gesprek, samen met de Commissaris van de Koning, onlangs heeft plaatsgevonden.

,,Tijdens dit overleg heeft het COA gevraagd om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in de regio IJsselland voor een eventuele opvang in de nabije toekomst.’’

Asielzoekerscentrum