Is het leerlingenvervoer nu wél goed geregeld?

video Feit of fictie: wat zijn de beloftes van Dream or Donate-oprichter ‘Broer Rasta’ uit Zwolle waard?

8:10 Oprichter Robert-Jan Mastenbroek van het in opspraak geraakte Dream or Donate voelt zich verantwoordelijk voor de chaos die is ontstaan met zijn doneerplatform. Hij zegt suïcidaal te zijn geweest en belooft iedere donatie tot de laatste cent terug te betalen. Wat is die belofte waard?