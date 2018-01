Is jouw binnenstad een populaire bestemming voor inbrekers?

In de ene stad kun je rustig een blokje omlopen zonder je deur te vergrendelen, terwijl in de andere een extra controle van het slot geen kwaad kan. Op de website Misdaad in Kaart houdt de politie bij waar en hoe vaak er in de afgelopen drie maanden in een bepaalde omgeving is ingebroken en hoeveel pogingen daartoe zijn gedaan. In de binnensteden van Zwolle en Hardenberg is het ten opzichte van de regio vaak raak.

In de binnenstad van Zwolle waren er in de afgelopen drie maanden elf woninginbraken en twee pogingen. In Hardenberg was het negen keer raak, ook werden daar drie pogingen ondernomen. De politie laat bij deze cijfers om privacyredenen niet de desbetreffende woning zien waar de overval is gepleegd.

In de binnenstad van Lelystad werden acht woninginbraken gepleegd in de afgelopen drie maanden, net als in Apeldoorn. In Zutphen waren dat er zes, in Kampen twee.

,,Het kan een stukje toeval zijn", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland op de vraag waarom er in bepaalde binnensteden meer wordt ingebroken. ,,Er kan bijvoorbeeld een copycat actief zijn, die hoort dat er ergens is ingebroken en dat na gaat doen." Het is volgens de woordvoerder niet zo dat het komt door het wel of niet doen van aangifte in bepaalde steden. ,,Ik kan mijn hand ervoor in het vuur steken dat vrijwel iedereen wiens huis wordt overvallen ook aangifte doet."

Het totale plaatje

Als we uit de binnenstad gaan en kijken naar het totale aantal woninginbraken en pogingen in een bepaalde stad, dan zien we dat die in Apeldoorn vrij veel voorkomen. Daar werden in de afgelopen drie maanden 71 woninginbraken gepleegd en nog eens 11 pogingen daartoe ondernomen. Lelystad volgt daar vlak achter met 60 inbraken en 21 pogingen.

In heel Zwolle waren er in totaal 41 woninginbraken en 15 pogingen, in Deventer waren er 33 woninginbraken en 8 pogingen en in Zutphen waren er 22 inbraken en 9 pogingen. Harderwijk, Hardenberg en Kampen volgen op gepaste afstand.