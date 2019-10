Is Zwolle te slap in haar verzet tegen Lelystad Airport?

Baanbre­kend onderzoek naar baarmoeder­ver­zak­king in Isala Zwolle: ‘Eindelijk seks zonder balletje’

12:50 Een baarmoederverzakking, de helft van de vrouwen krijgt ermee te maken in haar leven. Baarmoederverwijdering was tot nu toe de standaard oplossing. In Isala Vrouw-Kindcentrum Zwolle is een baanbrekend onderzoek verricht waaruit blijkt dat verwijdering van de baarmoeder niet nodig is.