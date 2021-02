Is Zwollenaar in cel de ‘Terror Jaap’ op EncroChat die huis liet ontploffen in Aa-landen?

update & video Vuurzee in bedrijfs­ver­za­mel­ge­bouw langs N35 vlak bij Heino door laswerk­zaam­he­den

10:09 Grote rookpluim, oranje gloed: tussen Wijthmen en Heino is brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw en dat is in een groot deel van de omgeving te zien. Het gebouw is totaal verwoest.